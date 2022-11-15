Вчора у Кременчуці зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19

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14 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

9 жінок віком від 46 до 84 років;

7 чоловіків віком від 36 до 86 років;

1 дитина першого року життя.

13 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів.

Одужали 42 особи. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 856;

одужало - 25 876;

померло - 728.

Раніше ми писали, що 13 листопада зареєстрували 5 випадків коронавірусу.