Вчора у Кременчуці зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19

14 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
13 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів.
Одужали 42 особи. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 13 листопада зареєстрували 5 випадків коронавірусу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер