13 листопада зареєстрували 5 випадків коронавірусу

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13 листопада у Кременчуці зареєстрували 5 випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Захворіли дві жінки віком 56 і 77 років та три чоловіки віком від 23 до 50 років.

Троє з них перебувають під наглядом сімейних лікарів, двоє — лікуються в стаціонарі. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 18 пацієнтів. Випадків смерті сьогодні в місті не реєстрували