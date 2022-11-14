13 листопада зареєстрували 5 випадків коронавірусу

13 листопада у Кременчуці зареєстрували 5 випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.
Захворіли дві жінки віком 56 і 77 років та три чоловіки віком від 23 до 50 років.
Троє з них перебувають під наглядом сімейних лікарів, двоє — лікуються в стаціонарі. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 18 пацієнтів. Випадків смерті сьогодні в місті не реєстрували
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер