Як кременчужанам і ВПО відновити документи про вищу освіту

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 269

У разі втрати документів про вищу освіту, їх можна відновити. Особливо ця можливість актуальна під час війни, коли чимало людей під час евакуації втрачають свої документи.

Як нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відновити документи про освіту можна зробити кількома способами.

Найпростіше це можна буде зробити онлайн, сформувавши документ про освіту в застосунку «Дія». Послуга буде доступною вже незабаром.

Якщо навчального закладу, який видав диплом, уже не існує, заяву про поновлення диплома разом з пакетом документів потрібно надіслати поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 або електронну пошту: ez@mon.gov.ua. Після отримання листа МОН визначить вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома.

Якщо диплом видано до 2000 року або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження ВИШ може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Якщо інформації про видачу диплома немає в ЄДЕБО й недоступні архіви, потрібно звернутися до суду. Для цього можна використати будь-які свідчення. Наприклад, копії документів про навчання чи записи у трудовій книжці. Після встановлення судом юридичного факту здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, копію цього судового рішення необхідно додати до заяви, з якою так само доведеться звернутися до Міністерства освіти і науки. На підставі рішення суду чи офіційного листа визначений МОН України навчальний заклад має видати дублікат документа про вищу освіту.

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