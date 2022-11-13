Кременчужан кличуть на додатковий «Стриптиз»

Кременчуцький театр комедії «МО» запрошує містян на додатковий показ комедії-абсурду «Стриптиз.2.0»
Це оновлена постановка вистави, оновлений акторський склад. Вона здобула перемогу в номінації Перемога в номінації «Краща режисура» на міжнародному театральному фестивалі в Дніпрі.
Коли: 24 листопада о 19:00
Де: Театр комедії «МО», вул.Першотравнева, 38 (центральний вхід)
Театр частину коштів від продажу квитків перераховує у Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто» на допомогу шпиталям та медзакладам України
Ціна квитка - 200г гривень, замовлення за тел. (097) 933 11 33.
Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги є можливість перейти у бомбосховище.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер