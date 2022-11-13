До кінця доби на Полтавщині можуть застосувати аварійні відключення

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До кінця доби, 13 листопада, на Полтавщині та у низці інших областей вводять аварійні відключення, повідомляє Укренерго.