До кінця доби на Полтавщині можуть застосувати аварійні відключення

Після стабілізації введуть планові
До кінця доби, 13 листопада, на Полтавщині та у низці інших областей вводять аварійні відключення, повідомляє Укренерго.
«Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення», - йдеться у повідомленні. опублікованому близько 17 години.
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