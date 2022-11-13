«Область героїв»: у всіх кінотеатрах країни представлять прем'єру документального фільму

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Кошти від кінопоказу підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків

24 листопада в усіх кінотеатрах країни представлять фільм «Область героїв», знятий на реальних подіях у Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Ірпені

Фільм «Область Героїв» – це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Кінокомпанія «IDEAFILMS» присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів.

Глядачам обіцяють відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах. Кожна героїчна сповідь – це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.

Кошти від кінопоказу підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків. Фільм створює автор і генеральний продюсер Олексій Комаровський.



