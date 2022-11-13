Українцям поки що не рекомендують повертатись на деокуповані території

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 128

ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами, повідомляє пресцентр ДСНС.

«Є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС», - йдеться у повідомленні.

ДСНС дає поради тим, хто все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт. Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів. У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».



