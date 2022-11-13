Українцям поки що не рекомендують повертатись на деокуповані території

ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами, повідомляє пресцентр ДСНС.
ДСНС дає поради тим, хто все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт. Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів. У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер