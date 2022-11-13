Квитки перемоги: Укрзалізниця запустила продаж квитків до Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 188

Укрзалізниця на честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь запускає продаж квитків на перші потяги до деокупованих українських міст. Це благодійний проєкт Квитки до перемоги, який реалізують разом із платформою UNITED24.

Вже сьогодніможна оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

«Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!» - йдеться ів повідомленні Укрзалізниці.

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.