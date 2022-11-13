У сквері Лесі Українки розробили ландшафтний дизайн

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Сам сквер облаштували в рамках реалізації громадського бюджету

У сквері Лесі Українки, який облаштували два роки тому у рамках реалізації громадського бюджету, розробили ландшафтний дизайн. Як повідомили в пресслужбі міської ради, роботи виконали працівники КП «Благоустрій Кременчука».

Тут облаштували клумби та висадили саджанці рідкісних порід дерев. У сквері також уклали доріжки із тротуарної плитки, встановили нові лавки та сучасний дитячий майданчик.