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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Кременчужани можуть дистанційно замовити витяг із електронної трудової книжки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 180

 

Отримати його можна у форматі PDF

Витяг з електронної трудової книжки можна сформувати онлайн, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Для замовлення такого електронного документа потрібно:

  1. Авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки, електронного пенсійного посвідчення чи використовуючи «Дію.Підпис». Зробити це можна за посиланням.
  2. У лівому боковому меню обрати пункти «Комунікації з ПФУ» – «Запит на отримання електронних документів».
  3. Обрати тип звернення «Витяг з ЕТК» та заповнити обов'язкові поля, вказавши податковий номер, прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону.
  4. Надавши згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснути «Відправити до ПФУ».
  5. Отримати витяг можна в лівому боковому меню, обравши пункти «Мої звернення» – «Виконано». Документ можна зберегти у форматі PDF, а потім за необхідності роздрукувати.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку можна знову отримувати сповіщення про порушення правил дорожнього руху.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: витяг трудова книжка онлайн дистанційно Пенсійний фонд Дія.Підпис електронні послуги
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