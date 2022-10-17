Кременчужани можуть дистанційно замовити витяг із електронної трудової книжки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 180

Отримати його можна у форматі PDF

Витяг з електронної трудової книжки можна сформувати онлайн, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Для замовлення такого електронного документа потрібно:

Авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки, електронного пенсійного посвідчення чи використовуючи «Дію.Підпис». Зробити це можна за посиланням. У лівому боковому меню обрати пункти «Комунікації з ПФУ» – «Запит на отримання електронних документів». Обрати тип звернення «Витяг з ЕТК» та заповнити обов'язкові поля, вказавши податковий номер, прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону. Надавши згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснути «Відправити до ПФУ». Отримати витяг можна в лівому боковому меню, обравши пункти «Мої звернення» – «Виконано». Документ можна зберегти у форматі PDF, а потім за необхідності роздрукувати.

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