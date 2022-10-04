У ПриватБанку можна знову отримувати сповіщення про порушення правил дорожнього руху

ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР), повідомляє пресслужба державного банку.
З початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.
Зазначено, що якщо порушення ПДР було зафіксоване автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно поінформовані про штрафи пуш-повідомленням та зможете сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку.
Підписатися на сервіс нові користувачі можуть за посиланням.
Нагадаємо, з 22 вересня відновив роботу електронний реєстр з пошуку штрафів із камер фотофіксації.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер