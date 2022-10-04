МОЗ: лікування та реабілітація українців, які постраждали від війни – безоплатні

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Для того, щоб громадяни України, які постраждали від російської агресії, отримали потрібну медичну допомогу та подальшу реабілітацію, з перших днів повномасштабної війни працює повноцінний єдиний медичний простір. Держава повністю взяла на себе зобов’язання щодо видатків на лікування й подальшу медичну реабілітацію українських захисників та цивільних. Про це повідомила Ірина Микичак, заступниця Міністра охорони здоров’я України.

За її словами, спершу військові та цивільні, звільнені з полону, проходять спеціалізовані медичні огляди, де фахівці визначають, чи є потреба в амбулаторному або спеціалізованому лікуванні, чи є потреба продовжити лікування за межами України, в європейських клініках. Усі медичні огляди, лікування та подальша реабілітація звільнених із полону пацієнтів є безоплатною і забезпечується коштом державного бюджету у визначених медичних закладах.

– Завдяки чіткій логістиці та взаємодії МОЗ та Європейської комісії ми організовували евакуаційні рейси з різних регіонів України, в тому числі тих, де наразі тривають активні бойові дії. Завдяки цій співпраці ще 6 звільнених із полону захисників України пройдуть лікування у клініках ЄС, скориставшись механізмом медичної евакуації, - розповіла Ірина Микичак.

Такий алгоритм працює з перших днів війни. Лише протягом останнього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 45 українських пацієнтів.

Низка країн-партнерів приймають як військових, так і цивільних, з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворих пацієнтів та пацієнтів із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування. На сьогодні це:

Німеччина;

Франції;

Ірландія;

Італія;

Данія;

Швеція;

Румунія;

Люксембург;

Бельгія;

Іспанія;

Португалія;

Нідерланди;

Австрія;

Норвегія;

Литва;

Фінляндія;

Польща;

Чехія;

Норвегія.

Частина полонених, окрім лікування ускладнених травм та поранень, особливо потребують психологічної підтримки та реабілітації.

- На сьогодні ще одним важливим завданням для нас є психологічна реабілітація та підтримка українських громадян. Адже збереження психічного здоров’я українців – головна умова для майбутнього відродження країни. Наслідки війни стосуватимуться як наших військовополонених, так і їхніх родин, поранених громадян, осіб, які втратили рідних або змушені залишати свої домівки, роботу та звичне щоденне життя. Через війну хтось перебував у полоні, а хтось зазнав насильства та пережив окупацію. Саме тому для того, аби допомогти людині перемогти цей біль, вистояти та пережити наслідки війни, формується Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, – зазначила Ірина Микичак.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуг.