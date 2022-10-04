МОЗ: лікування та реабілітація українців, які постраждали від війни – безоплатні

Для того, щоб громадяни України, які постраждали від російської агресії, отримали потрібну медичну допомогу та подальшу реабілітацію, з перших днів повномасштабної війни працює повноцінний єдиний медичний простір. Держава повністю взяла на себе зобов’язання щодо видатків на лікування й подальшу медичну реабілітацію українських захисників та цивільних. Про це повідомила Ірина Микичак, заступниця Міністра охорони здоров’я України.
За її словами, спершу військові та цивільні, звільнені з полону, проходять спеціалізовані медичні огляди, де фахівці визначають, чи є потреба в амбулаторному або спеціалізованому лікуванні, чи є потреба продовжити лікування за межами України, в європейських клініках. Усі медичні огляди, лікування та подальша реабілітація звільнених із полону пацієнтів є безоплатною і забезпечується коштом державного бюджету у визначених медичних закладах.
Такий алгоритм працює з перших днів війни. Лише протягом останнього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 45 українських пацієнтів.
Низка країн-партнерів приймають як військових, так і цивільних, з комбінованими важкими мінно-вибуховими травмами, опіками, онкохворих пацієнтів та пацієнтів із захворюваннями, які потребують спеціалізованого лікування. На сьогодні це:
Частина полонених, окрім лікування ускладнених травм та поранень, особливо потребують психологічної підтримки та реабілітації.
Раніше ми писали про те, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуг.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер