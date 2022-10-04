У Кременчуці з висоти впали двоє будівельників – утеплювали новий дім

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 644

У Кременчуці 4 жовтня близько 13.00 на будівництві нового дому на площі Перемоги травмувались двоє працівників. Як повідомили в райуправлінні місцевої поліції, 42-річний та 38-річний будівельники утеплювали новий будинок та впали з висоти. Про травмування чоловіків поліції повідомили медики.

За попередньою інформацією слідства, під час робіт обірвалася люлька підйомного крана, на якій перебували чоловіки.

Обох працівників ушпиталили, ступінь тяжкості отриманих травм визначають медики.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. Обставини та причини події з'ясовує слідство.