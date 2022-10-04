8 жовтня кременчужанам розкажуть про те, як керувати квадрокоптером

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8 жовтня у Кременчуці відбудеться тренінг, на якому волонтер Роман Бутрімов розкаже про квадрокоптери (види, правила використання в бойових умовах та керування).

Початок тренінгу о 12.00. Тривалість заходу 4 години. Із собою мати: нотатник та ручку.

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:

що таке БпЛА;

типи квадрокоптерів;

особливості їх використання;

типи літаків БпЛА;

застосування у бойових умовах;

конструкція квадрокоптера;

як керувати квадрокоптером.

Також буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

- Тренінг волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу - попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання, пишите мені у Viber про це і додаєте прізвище, ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім. Т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, - написав Роман Бутрімов.