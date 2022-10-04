Завтра відбудуться навчальні стрільби над акваторією Кременчуцького водосховища

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Завтра, 5 жовтня, з 8.00 до 18.00 над акваторією Кременчуцького водосховища (Піщанська та Градизька територіальна громада) будуть проводитись тактичні навчання. Про це повідомляється на офіційному сайті Кременчуцької районної військової адміністрації.

Зберігаймо спокій та віримо в ЗСУ! - закликають в Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, вчора під час брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік говорив про проведення до 5 жовтня навчальних стрільб поблизу Кременчуцького водосховища та обіцяв точну дату та час повідомити додатково. Вчора, 3 жовтня, в Кременчуцькій РВА пройшла нарада з головами територіальних громад та силовиками для того, щоб забезпечити безпеку під час проведення цих стрільб.