Завтра відбудуться навчальні стрільби над акваторією Кременчуцького водосховища

Завтра, 5 жовтня, з 8.00 до 18.00 над акваторією Кременчуцького водосховища (Піщанська та Градизька територіальна громада) будуть проводитись тактичні навчання. Про це повідомляється на офіційному сайті Кременчуцької районної військової адміністрації.
Нагадаємо, вчора під час брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік говорив про проведення до 5 жовтня навчальних стрільб поблизу Кременчуцького водосховища та обіцяв точну дату та час повідомити додатково. Вчора, 3 жовтня, в Кременчуцькій РВА пройшла нарада з головами територіальних громад та силовиками для того, щоб забезпечити безпеку під час проведення цих стрільб.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер