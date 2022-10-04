Поліцейські Полтавщини відновлюють правопорядок на звільнених територіях Харківщини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 254

Поліцейські Полтавщини беруть активну участь у стабілізаційних заходах, що проводяться на деокупованих територіях Харківської області. Спільно з військовослужбовцями ЗСУ та працівниками Головного управління Нацполіції Харківщини зведений загін правоохоронців Полтавської області забезпечує відновлення безпеки та правопорядку у звільненому від ворога місті Куп’янськ, селищі Куп’янськ-Вузловий та інших населених пунктах Куп’янського району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Попереду ще багато складної роботи на звільнених територіях Харківщини, яку ми з колегами повинні виконати максимально ефективно. Серед основних напрямів діяльності поліцейських, що реалізуються в унісон з військовими: повернення звільненому від окупації населенню відчуття безпеки, забезпечення постраждалих від російської агресії медикаментами та речами першої потреби, а також надання допомоги у ліквідації наслідків застосування противником засобів ураження. Серед іншого, не менш важливого, що вимагає максимальної концентрації та злагодженості дій: документування воєнних злочинів та збір необхідної доказової бази, забезпечення охорони об’єктів інфраструктури, виявлення диверсійних груп та пособників ворога, розмінування територій та інші, - наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який очолює зведений загін та разом з підлеглими виконує завдання по відновленню правопорядку у звільнених від ворога районах сусідньої області.

У складі зведеного загону правоохоронців Полтавщини, залучених до проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, завдання по відновленню правопорядку виконують працівники підрозділів слідства та дізнання, оперативники, спецпризначенці, вибухотехніки, патрульні, працівники превенції, управління організаційно-аналітичного забезпечення, зв’язківці та представники інших галузевих служб поліції Полтавської області.

- Присутність правоохоронців в населених пунктах, які були під окупацією російських військ – це перший та вагомий крок до стабілізації обстановки. Ми повинні зробити максимум, щоб люди якомога швидше відчули відновлення системи безпеки та набули впевненості, що поруч є фахівці, які обов’язково відгукнуться на проблему та відшукають адекватний варіант її вирішення, - підкреслив Євген Рогачов.