Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Поліцейські Полтавщини відновлюють правопорядок на звільнених територіях Харківщини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 254

 

Зведений загін правоохоронців Полтавщини очолює начальник поліції області Євген Рогачов

Поліцейські Полтавщини беруть активну участь у стабілізаційних заходах, що проводяться на деокупованих територіях Харківської області. Спільно з військовослужбовцями ЗСУ та працівниками Головного управління Нацполіції Харківщини зведений загін правоохоронців Полтавської області забезпечує відновлення безпеки та правопорядку у звільненому від ворога місті Куп’янськ, селищі Куп’янськ-Вузловий та інших населених пунктах Куп’янського району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.  

- Попереду ще багато складної роботи на звільнених територіях Харківщини, яку ми з колегами повинні виконати максимально ефективно. Серед основних напрямів діяльності поліцейських, що реалізуються в унісон з військовими: повернення звільненому від окупації населенню відчуття безпеки, забезпечення постраждалих від російської агресії медикаментами та речами першої потреби, а також надання допомоги у ліквідації наслідків застосування противником засобів ураження. Серед іншого, не менш важливого, що вимагає максимальної концентрації та злагодженості дій: документування воєнних злочинів та збір необхідної доказової бази, забезпечення охорони об’єктів інфраструктури, виявлення диверсійних груп та пособників ворога, розмінування територій та інші, - наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який очолює зведений загін та разом з підлеглими виконує завдання по відновленню правопорядку у звільнених від ворога районах сусідньої області. 

У складі зведеного загону правоохоронців Полтавщини, залучених до проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, завдання по відновленню правопорядку виконують працівники підрозділів слідства та дізнання, оперативники, спецпризначенці, вибухотехніки, патрульні, працівники превенції, управління організаційно-аналітичного забезпечення, зв’язківці та представники інших галузевих служб поліції Полтавської області.

- Присутність правоохоронців в населених пунктах, які були під окупацією російських військ – це перший та вагомий крок до стабілізації обстановки. Ми повинні зробити максимум, щоб люди якомога швидше відчули відновлення системи безпеки та набули впевненості, що поруч є фахівці, які обов’язково відгукнуться на проблему та відшукають адекватний варіант її вирішення, - підкреслив Євген Рогачов.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини війна окупація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх