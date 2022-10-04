У Кременчуці вручили «Бібліо-Оскар-2022»

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 69

У Кременчуці вже стало доброю традицією щороку вручати «Бібліо-Оскар» та нагороджувати почесними грамотами кращих з кращих працівниць і працівників бібліотечної сфери. Цей рік не став виключенням - до Всесвітнього дня бібліотек пам'ятні статуетки знайшли своїх героїнь.

Цьогорічні урочистості почалися після відбою «повітряної тривоги». Привітати хранительок та розпорядниць книг і знань прийшли начальник управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Юрій Волошко, староста Потоківського старостинського округу Юрій Зоря та дівчата з народної вокальної студії «Натхнення».

Попри те, що гарних спеціалістів у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці багато й визначити кращих щороку дуже важко, спеціально створена комісія обрала кращих з кращих у 2022 році.

Бібліо-Оскар - 2022

Велика відповідальність за людей та за справу, прагнення кращого для свого колективу та користувачів бібліотеки – ось що характеризує переможницю в номінації «Кращий керівник структурного підрозділу» - Тетяну Сіренко, завідувачку філії №3.

За високу професійність, ініціативність та енергійність відмітили переможницю у номінації «Кращий бібліотекар обслуговування» - Тетяну Голоту, провідну бібліотекарку філії №4 ім. Івана Приходька.

З тих, хто нещодавно поповнив ряди бібліотечних працівників, вже змогла зарекомендувати себе як добросовісна, компетентна, яскрава та креативна особистість переможниця у номінації «Кадровий потенціал» - Анна Олефір, бібліотекарка І категорії філії №3.

За чіткий налагоджений ритм життя бібліотеки, за руки, які дбають про зручність та комфортні умови праці, відмітили переможницю в номінації «Кращий техпрацівник» - Оксану Жовтецьку, техпрацівницю філії №4 ім. Івана Приходька.

За досягнення не лише окремих людей, але цілого структурного підрозділу, що, навіть незважаючи на усі негаразди цього року, продовжував працювати злагоджено і підкорювати професійні вершини, у номінації «Кращий структурний підрозділ» отримала визнання філія №5 (завідувачка Олена Кузмінська).

Нагадуємо, що у Кременчуці на фасаді бібліотеки на Соборній, 12/16 відкрили першу частину муралу «Легенди Кременчука». Які елементи коду можна побачити та прочитати на цьому стінописі, ми писали тут.