Сьогодні у Кременчуці зареєстрували 120 випадків захворювання на COVID-19

Вчора, 21:06 Переглядів: 246

Сьогодні, 4 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 120 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 74 жінки віком від 18 до 87 років, 39 чоловіків віком від 26 до 86 років і 7 дітей віком від 2 до 17 років.

108 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 12 - перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 58 пацієнтів.

Одужали 46 осіб. Сьогодні у місті випадків смерті від COVID-19 не фіксували.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 25 261;

одужало - 23 853;

померло - 724.

Нагадуємо, що 3 жовтня у Кременчуці зареєстрували 107 нових випадків захворювання на COVID-19.