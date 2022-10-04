Сьогодні у Кременчуці зареєстрували 120 випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 4 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 120 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 74 жінки віком від 18 до 87 років, 39 чоловіків віком від 26 до 86 років і 7 дітей віком від 2 до 17 років.
108 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 12 - перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 58 пацієнтів.
Одужали 46 осіб. Сьогодні у місті випадків смерті від COVID-19 не фіксували.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 3 жовтня у Кременчуці зареєстрували 107 нових випадків захворювання на COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер