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Кременчук, Гроші, Україна, Світ

Посадовий оклад поліцейських хочуть встановити на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів

Вчора, 21:31 Переглядів: 346

 

Відповідний законопроєкт щодо збільшення зарплат поліцейських вчора підтримав комітет Верховної Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що 3-го жовтня комітет підтримав прийняття законопроєкту «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських» № 6506-1.

За його словами, метою прийняття законопроєкту є закріплення мінімального, гарантованого державою рівня посадового окладу поліцейського як головної складової загального розміру їх грошового забезпечення.

- Тепер посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, - зазначив Сергій Іонушас.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 – 2 481 грн (отже, у разі вступу в силу цього закону посадовий оклад не може становити менше 24 810 грн).

Зазначимо, що сам законопроєкт було внесено 6 січня 2022 року. Але його досі не починали розглядати у першому читанні.

Відповідно до нього «грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції».

Зазначимо, що грошове забезпечення поліцейських складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за спеціальне звання;

3) надбавки за вислугу років;

4) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

5) доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

6) премії (розмір якої не може перевищувати 30% посадового окладу).

Як пропонують автори законопроєкту, поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах:

  • за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років – 5%,
  • від 2 до 4 років – 10%,
  • від 4 до 7 років – 15%,
  • від 7 до 10 років – 20%,
  • від 10 до 13 років – 25%,
  • від 13 до 16 років – 30%,
  • від 16 до 19 років – 35%,
  • від 19 до 22 років – 40%,
  • від 22 до 25 років – 45%,
  • понад 25 років – 50% посадового окладу.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція законопроєкт Верховна Рада зарплата
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