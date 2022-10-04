Посадовий оклад поліцейських хочуть встановити на рівні не менше 10 прожиткових мінімумів

Відповідний законопроєкт щодо збільшення зарплат поліцейських вчора підтримав комітет Верховної Ради
Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що 3-го жовтня комітет підтримав прийняття законопроєкту «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських» № 6506-1.
За його словами, метою прийняття законопроєкту є закріплення мінімального, гарантованого державою рівня посадового окладу поліцейського як головної складової загального розміру їх грошового забезпечення.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 – 2 481 грн (отже, у разі вступу в силу цього закону посадовий оклад не може становити менше 24 810 грн).
Зазначимо, що сам законопроєкт було внесено 6 січня 2022 року. Але його досі не починали розглядати у першому читанні.
Відповідно до нього «грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції».
Зазначимо, що грошове забезпечення поліцейських складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за спеціальне звання;
3) надбавки за вислугу років;
4) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
5) доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;
6) премії (розмір якої не може перевищувати 30% посадового окладу).
Як пропонують автори законопроєкту, поліцейським буде виплачуватися щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер