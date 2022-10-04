Сьогодні 119 кременчужан вакцинувалися від COVID-19

Вчора, 22:00 Переглядів: 146

Сьогодні, 4 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 119 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня щеплення отримали:

1 доза - 9;

2 доза - 5;

1 бустерна доза - 95;

2 бустерна доза - 10.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали - 117 113;

2 дози отримали - 115 661;

додаткову дозу отримали - 62;

1 бустерну дозу отримали - 24 792;

2 бустерні дози отримали - 568.

Завтра, 5 жовтня, у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 3-го жовтня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 155 осіб.