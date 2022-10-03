Сьогодні 155 кременчужан вакцинувалися від COVID-19

Сьогодні, 3-го жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 155 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Протягом дня щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Завтра, 4 жовтня, у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації у приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер