Сьогодні 155 кременчужан вакцинувалися від COVID-19

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Сьогодні, 3-го жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 155 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня щеплення отримали:

1 доза - 3 особи;

2 доза - 2 особи;

1 бустерна доза - 135 осіб;

2 бустерна доза - 15 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

117 104 осіб отримали 1 дозу;

115 656 осіб тримали 2 дози;

62 особи отримали додаткову дозу;

24 697 осіб отримали 1 бустерну дозу;

558 осіб отримали 2 бустерні дози.

Завтра, 4 жовтня, у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації у приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.