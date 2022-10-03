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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

В Україні понад 2,1 млн учнів вчаться очно або змішано у 7,7 тис. шкіл

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 99

 

У Кременчуці всі діти вчаться дистанційно

Другий місяць триває освітній процес в умовах воєнного стану. На сьогодні в Україні функціонує 12 912 шкіл. В очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7 714 школах, де навчається понад 2 млн 126,5 тис. учнів. Про це повідомив Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України.

- На жаль, у зв'язку із безпековою ситуацією 5 198 закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно, – зазначив Сергій Шкарлет.

За його словами, 34,9 тис. учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тис. інклюзивних класів. Водночас такі діти можуть отримувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги, реабілітаційні заходи дистанційно в закладах спеціальної освіти. Нині в Україні функціонує 278 таких закладів, де займається майже 31,5 тис. учнів.

- До освітнього процесу в Україні залучені й 161 389 учнів з-поміж внутрішньо переміщених осіб, - додав міністр.

Щодо Кременчука, то попри те, що на облаштування укриттів у школах з бюджету виділили 2,44 млн грн, у місті ні одна школа не відкрила свої двері для офлайнового навчання.

Раніше ми писали, що міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: онлайн офлайн дистанційне навчання змішане навчання очне навчання школи ЗЗСО МОН
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