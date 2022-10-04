На Кременчуччині попрощалися з військовим Олексієм Біланенком, який загинув на Донеччині

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25 вересня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олексій Біланенко. Поховали військового 1 жовтня на малій батьківщині – на Полтавщині у Козельщинській громаді Кременчуцького району. В останню путь Героя провели його рідні, близькі, побратими та вдячні українці.

Олексій Володимирович Біланенко (1.08.1974 - 25.09.2022) родом з Плоского Чернігівської області. Старший солдат Біланенко був призваний на військову службу 9 березня, служив гранатометником. 25 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, будучи вірним військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність поблизу с. Миколаївка Друга Бахмутського району на Донеччині, отримав поранення, несумісні з життям.