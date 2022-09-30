На Донеччині загинув військовий з Кременчуччини Олексій Біланенко

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25 вересня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олексій Біланенко. За інформацією Телеграфа, Олексій Володимирович Біланенко (1.08.1974 - 25.09.2022) родом з Плоского Чернігівської області. Старший солдат Біланенко був призваний на військову службу 9 березня, служив гранатометником.

25 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, будучи вірним військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність поблизу с. Миколаївка Друга Бахмутського району на Донеччині, отримав поранення, несумісні з життям.

Поховають військового на малій батьківщині – на Полтавщині у Козельщинській громаді Кременчуцького району.