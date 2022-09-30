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Кременчук

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 483

 

Про це заявив Президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Про це він сказав під час відеозвернення.

— Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО, — заявив Володимир Зеленський. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна НАТО
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