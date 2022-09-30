Через трагедію у Запоріжжі футбольний матч перенесли на Кременчуччину

Футбольні команди «Гірник-Спорт» та «Металург» проведуть матч у Горішніх Плавнях. Як повідомляє пресслужба «гірників», гра відбудеться завтра, 1 жовтня, без глядачів.
Нагадаємо, що матч мав відбутися у Запоріжжі, але через ракетні обстріли у Запорізькій області, які спричинили понад два десятки жертв та півсотні поранених серед мирного населення, гру скасували, а 1 жовтня у Запорізькій області оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на гуманітарну колону.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер