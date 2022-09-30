На Полтавщині вантажівка Mercedes-BENZ наїхала на пішохода – чоловік загинув на місці ДТП

Дорожньо-транспортна пригода з загибеллю людини сталася 29-го вересня, близько 20.30, на автодорозі Київ-Харків, неподалік села Коноплянка Білоцерківської тергромади Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, 39-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-BENZ скоїв наїзд на 40-річного пішохода, який переходив дорогу між населеними пунктами Поділ та Коноплянка. Унаслідок ДТП чоловік-пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на миргородський райвідділ поліції.
— За даним фактом слідчим Миргородського райвідділу поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, — йдеться у повідомленні.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер