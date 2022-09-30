На Полтавщині вантажівка Mercedes-BENZ наїхала на пішохода – чоловік загинув на місці ДТП

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Дорожньо-транспортна пригода з загибеллю людини сталася 29-го вересня, близько 20.30, на автодорозі Київ-Харків, неподалік села Коноплянка Білоцерківської тергромади Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 39-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-BENZ скоїв наїзд на 40-річного пішохода, який переходив дорогу між населеними пунктами Поділ та Коноплянка. Унаслідок ДТП чоловік-пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на миргородський райвідділ поліції.