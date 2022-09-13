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Кременчук, Освіта

Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття 

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 367

 Про відкриття дитячих садочків наразі мова не йде

До кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. Разом з тим відкривати школи найближчим часом не планують. Про це 12 вересня під час брифінгу після відкриття гуртожитку для переселенців розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За словами Малецького, КП «Союзрембуд» готує розрахунки щодо ремонту укриття у школах №№27, 4 та 30. Це перші школи, які будуть відкриті для очного навчання.  

- Приміром, по 27-й школі нам потрібно забетонувати 26 кв. метрів, і лише потім перейти до їх облаштування, щоб виконати вимоги ДСНС, — сказав мер. 

Другим «пакетом» ремонтуватимуть укриття у школах правобережжя Кременчука — це 6, 29, 23, а також 16 (це Занасип - ред.).

У Кременчуцькому районі в очному та змішаному режимі працює 31 школа, у Кременчуці – жодної

Водночас міський голова не відповів на запитання, коли планують відкрити    для офлайн-навчання хоча б одну школу.

- Зараз така безпекова ситуація, особливо після вчорашнього удару по інфраструктурі, що питання не стоїть — відкривати школи завтра чи післязавтра, — сказав Віталій Малецький. 

Він також зазначив, що до кінця календарного року сховища та укриття в усіх школах міста мають бути відремонтовані та обладнані.  

Однак міський голова зазначив, що питання відкриття дитячих садочків у Кременчуці  наразі не стоїть.

Нагадаємо, 26 серпня депутати Кременчуцької міської ради на сесії затвердили рішення виконавчого комітету про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду міської територіальної громади на «проведення робіт з поточних ремонтів та обладнання найпростіших укриттів (сховищ) в закладах загальної середньої освіти». На ці потреби виділили 2,9 млн гривень.  

31 серпня міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну підготувати укриття в усіх  школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл. 

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Автор: Олеся Данилова Відео: Артем Коваленко
Теги: школи укриття Віталій Малецький
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