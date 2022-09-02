У Кременчуці знайшли кошти на облаштування укриттів у школах

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У навчальних закладах Кременчука мають розпочати поточні ремонти та облаштування найпростіших укриттів.

2 вересня кременчуцькі депутати внесли зміни у положення про Стабілізаційний фонд та змінили його загальний обсяг. Відповідний проект рішення є в розпорядження редакції.

У пояснювальній записці до проекту рішення вказано, що пропонується збільшити бюджетні асигнування, передбачені на виконання Міської комплексної Стабілізаційної програми Кременчуцької громади на 33 млн гривень. Кошти витратять на допомогу армії, укріплення оборони міста, формування продрезерву, підтримку переселенців поточні ремонти та облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, інших закладах міста, а також ремонт споруд цивільного захисту.

Скільки конкретно виділяють коштів на облаштування сховищ у школах та садках міста - невідомо.

Також зазначимо, що відповідно до прийнятого рішення, сума стабфонду тепер складає 204,1 млн гривень (у тому числі 160,4 млн гривень - загальний фонд, 43,7 млн гривень - спеціальний). При цьому положення доповнили підпунктом «ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо).

Нагадаємо, 22 серпня сесія ухвалила рішення про навчання у школах із 1 вересня виключно у режимі онлайн. У рішенні було вказано, що для

26 серпня депутати Кременчуцької міської ради на сесії затвердили рішення виконавчого комітету про виділення коштів із Стабілізаційного фонду міської територіальної громади на «проведення робіт з поточних ремонтів та обладнання найпростіших укриттів (сховищ) в закладах загальної середньої освіти». На ці потреби виділили 2,9 млн гривень. У скількох та яких школах будуть вестися роботи по облаштуванню укриттів - не повідомляється.

У той же час 31 серпня міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну підготувати укриття в усіх школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл.

Малецький зобов'язався до кінця вересня підготувати укриття у школах, - Лунін