Малецький зобовязався до кінця вересня підготувати укриття у школах, - Лунін

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації підготувати укриття у школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл.
Про це сьогодні журналістам розповів начальник ОВА Дмитро Лунін під час перебування у Кременчуці.
За його словами, міський голова Кременчука зобов’язався, що всі школи, які мають укриття, будуть підготовлені протягом вересня. І працюватимуть офлайн, якщо буде прийняте таке рішення.
Він також зазначив, що Кременчук затримався із підготовкою шкіл - на відміну від інших громад області
У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти
У той же час начальник ОВА визнав, що у Кременчуці - не дуже типова ситуація, тому що після «прильотів» небагато батьків мають бажання відправляти дітей до школи.
Нагадаємо, у Кременчуці вирішили перевести середню, дошкільну та позашкільну освіту у дистанційний режим до кінця воєнного стану. Спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. А грошей на їх облаштування у бюджеті не знайшли.
У Кременчуцькому районі зі 116 шкіл 87 вчитимуться онлайн, 9 закладів працюватимуть офлайн, 20 - у змішаному форматі.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер