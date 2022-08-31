Малецький зобовязався до кінця вересня підготувати укриття у школах, - Лунін

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 2

Гроші на обладнання укриттів у школах, де вони є, знайшли в міському бюджеті

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації підготувати укриття у школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл.

Про це сьогодні журналістам розповів начальник ОВА Дмитро Лунін під час перебування у Кременчуці.

«Сьогодні у Полтаві я мав зустріч з паном Малецьким, проговорили це питання: п'ять шкіл вже точно готові, ще на п'ять шкіл було виділено кошти на останньому виконкомі (на обладнання укриттів - ред.), там починатимуть ремонти. На наступному виконкомі будуть виділені кошти ще на сім шкіл», - сказав Дмитро Лунін.

За його словами, міський голова Кременчука зобов’язався, що всі школи, які мають укриття, будуть підготовлені протягом вересня. І працюватимуть офлайн, якщо буде прийняте таке рішення.

Він також зазначив, що Кременчук затримався із підготовкою шкіл - на відміну від інших громад області

«Спочатку коштів не було, і бажання спочатку не було. А зараз, коли є бажання, вже не вистачає часу», - додав Лунін.

У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти

У той же час начальник ОВА визнав, що у Кременчуці - не дуже типова ситуація, тому що після «прильотів» небагато батьків мають бажання відправляти дітей до школи.

«Але я вважаю, що діти повинні соціалізуватися, отримувати сучасні знання, а місцева влада повинна зробити все, аби процес навчання був безпечний», - сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, у Кременчуці вирішили перевести середню, дошкільну та позашкільну освіту у дистанційний режим до кінця воєнного стану. Спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. А грошей на їх облаштування у бюджеті не знайшли.

У Кременчуцькому районі зі 116 шкіл 87 вчитимуться онлайн, 9 закладів працюватимуть офлайн, 20 - у змішаному форматі.