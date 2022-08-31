Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук, Освіта

Малецький зобовязався до кінця вересня підготувати укриття у школах, - Лунін

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 2

 Гроші на обладнання укриттів у школах, де вони є, знайшли в міському бюджеті

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації підготувати укриття у школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл. 

Про це сьогодні журналістам розповів начальник ОВА Дмитро Лунін під час перебування у Кременчуці.  

«Сьогодні у Полтаві я мав зустріч з паном Малецьким, проговорили це питання:  п'ять шкіл вже точно готові, ще на п'ять шкіл було виділено кошти на останньому виконкомі (на обладнання укриттів - ред.), там починатимуть ремонти. На наступному виконкомі будуть виділені кошти ще на сім шкіл», - сказав Дмитро Лунін.

За його словами, міський голова Кременчука зобов’язався, що всі школи, які мають укриття, будуть підготовлені протягом вересня. І працюватимуть офлайн, якщо буде прийняте таке рішення.   

Він також зазначив, що Кременчук затримався із підготовкою шкіл - на відміну від інших громад області

«Спочатку коштів не було, і бажання спочатку не було. А зараз, коли є бажання, вже не вистачає часу», - додав Лунін.

У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти

У той же час начальник ОВА визнав, що у Кременчуці - не дуже типова ситуація, тому що після «прильотів» небагато батьків мають бажання відправляти дітей до школи.

«Але я вважаю, що діти повинні соціалізуватися, отримувати сучасні знання, а місцева влада повинна зробити все, аби процес навчання був безпечний», - сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, у Кременчуці вирішили перевести середню, дошкільну та позашкільну освіту у дистанційний режим до кінця воєнного стану. Спеціально створена комісія оцінила наявність та стан укриттів закладів освіти. Згідно з висновками, приміщення для укриття 72 закладів освіти не рекомендовані для укриття учнів та вихованців під час освітнього процесу. А грошей на їх облаштування у бюджеті не знайшли. 

У Кременчуцькому районі зі 116 шкіл 87 вчитимуться онлайн, 9 закладів працюватимуть офлайн, 20 - у змішаному форматі.

0
Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: школи офлайн-навчання онлайн-навчання Дмитро Лунін Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх