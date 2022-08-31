Кременчук втратив двох воїнів Яна Міцевського та Сергія Литвиненка

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Завтра. 1 вересня, у Кременчуцці попрощаються з двома військовими Яном Міцевським та Сергій Литвиненко.

об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

25 серпня загинув Міцевський Ян Олександрович. Ян був солдатом та призваний на військову службу 05.05.2022. Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність, під час бойового зіткнення із супротивником. Залишилась мати та батько.

23 серпня загинув Литвиненко Сергій Вікторович. Сергій був рядовим та призваний на військову службу під час мобілізації 01.03.2022.

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність, під час бойового зіткнення із супротивником. Залишилась мати, батько, колишня дружина та донька.