Кременчуцький ЦНАП відновив послугу «єМалятко»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 66

Послуга «єМалятко» знову доступна у Кременчуцькому ЦНАПі. За даними мерії, з 31 серпня відновили прийом заяв.

«єМалятко» дозволяє молодим батькам оформити за одне звернення:

державну реєстрацію народження та визначення походження дитини;

допомогу при народженні дитини;

реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР;

компенсацію вартості допомоги «Пакунок малюка»;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів.

До сформованого державного пакету послуг Кременчуцький ЦНАП додає інші послуги, які батьки новонароджених можуть отримати за необхідності/за бажанням:

реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років;

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням дитиною 6-річного віку;

відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років;

оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

Для уточнення деталей телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 050-255-15-88.