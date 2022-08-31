Кременчуцький ЦНАП відновив послугу «єМалятко»

З 31 серпня почався прийом заяв
Послуга «єМалятко» знову доступна у Кременчуцькому ЦНАПі. За даними мерії, з 31 серпня відновили прийом заяв.
«єМалятко» дозволяє молодим батькам оформити за одне звернення:
- державну реєстрацію народження та визначення походження дитини;
- допомогу при народженні дитини;
- реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР;
- компенсацію вартості допомоги «Пакунок малюка»;
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів.
До сформованого державного пакету послуг Кременчуцький ЦНАП додає інші послуги, які батьки новонароджених можуть отримати за необхідності/за бажанням:
- реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років;
- видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням дитиною 6-річного віку;
- відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років;
- оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
Для уточнення деталей телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 050-255-15-88.
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