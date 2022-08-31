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Кременчуцький ЦНАП відновив послугу «єМалятко»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 66

 

З 31 серпня почався прийом заяв

Послуга «єМалятко» знову доступна у Кременчуцькому ЦНАПі. За даними мерії, з 31 серпня відновили прийом заяв.

«єМалятко» дозволяє молодим батькам оформити за одне звернення:

  • державну реєстрацію народження та визначення походження дитини;
  • допомогу при народженні дитини;
  • реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР;
  • компенсацію вартості допомоги «Пакунок малюка»;
  • призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів.

До сформованого державного пакету послуг Кременчуцький ЦНАП додає інші послуги, які батьки новонароджених можуть отримати за необхідності/за бажанням:

  • реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років;
  • видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням дитиною 6-річного віку;
  • відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років;
  • оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

Для уточнення деталей телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 050-255-15-88.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: єМалятко ЦНАП діти новонароджені послуги батьки
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