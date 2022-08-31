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Здоров'я, Полтавщина

У Полтаві лікарі вперше провели кріоабляцію миготливої аритмії

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 118

 

В Україні такий метод практикують у двох центрах на заході країни, в Києві й Одесі

В обласному кардіоцентрі у Полтаві лікарі вперше провели кріоабляцію миготливої аритмії. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, Полтавщина отримала можливість надавати на найвищому рівні допомогу пацієнтам з аритмією.

В Україні такий метод практикують у двох центрах на заході країни, в Києві й Одесі. Його перевага – технічно простіший процес і надійніші результати. З наступного дня пацієнт може продовжувати повсякденну діяльність, а після операції відразу піти додому.

Свої перші оперативні втручання лікарі з Полтави провели під супроводом в онлайн-форматі професора зі Львова, фахівців із Києва та Польщі. Перші три операції минули успішно, їх виконував лікар кардіоцентру Євген Люлька.

Таке лікування дозволить зменшити кількість хворих на аритмію, а, отже, продовжити й поліпшити якість їхнього життя. Зменшується й тривалість операцій: із 3-6 годин до 1,5-2 годин. За інформацією пана Луніна, загалом це значний поступ у розвитку аритмології області.

Обладнання для виконання таких операцій закупили за кошти обласного бюджету. На це виділили 5 млн грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: операція Полтава кардіоцентр серце
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