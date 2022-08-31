У Кременчуці традиційно вдруге зацвіли каштани

У Кременчуці вдруге за сезон зацівли каштани.
«ТелеграфЪ» побачив квітучі дерева на вул. Небесної сотні.
Таку картину у Кременчуці можна побачити щороку. Переважно вдруге у вересні-жовтні квітнуть каштани, що ростуть уздовж прооїжджої частини.
Фахівці раніше пояснювали, що таке явище може бути пов'язане зі спекою, впливом комах або великою кількістю вихлопних газів від автомобілів.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер