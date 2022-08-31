У Кременчуці традиційно вдруге зацвіли каштани

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 192

У Кременчуці вдруге за сезон зацівли каштани.

«ТелеграфЪ» побачив квітучі дерева на вул. Небесної сотні.

Таку картину у Кременчуці можна побачити щороку. Переважно вдруге у вересні-жовтні квітнуть каштани, що ростуть уздовж прооїжджої частини.

Фахівці раніше пояснювали, що таке явище може бути пов'язане зі спекою, впливом комах або великою кількістю вихлопних газів від автомобілів.