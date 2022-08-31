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Чи збільшилася кількість розбоїв та крадіжок за час війни – пояснення голови Нацполіції

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 190

 

В Україні у мародерстві підозрюють 7700 осіб

За даними Національної поліції у перші місяці повномасштабної війни з росією кількість побутових злочинів, крадіжок та розбоїв в Україні зменшилась, а наразі спостерігається їх збільшення.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

- Спочатку кількість крадіжок зменшилася. Наприклад, в Києві ми перекрили всі райони, практично всі люди перевірялися. Зараз бачимо збільшення, але ми працюємо на випередження, - пояснив він.

За словами Ігоря Клименка, в Україні за майнові злочини з 24 лютого відкрито більше 34 тисячі кримінальних проваджень. Серед них – 33 тисячі крадіжок

- Тільки за скоєння крадіжок в умовах воєнного стану, те, що ви називаєте мародерством, пред’явлено підозру понад 7700 особам, - зазначив Клименко.

Він розповів про деякі схеми, які використовують шахраї для виманювання грошей у довірливих громадян.

- Коли шукають безвісті зниклих, пишуть у фейсбук, вказують всі персональні дані, номер телефона. У нас є такі випадки, коли одразу надходить повідомлення: от ваш родич, якщо бажаєте з ним поспілкуватися, дайте грошей.

Чим ближче до зими, тим більше людей будуть шукати житло із кращими умовами. Думаю, на ринку нерухомості шахраїв будуть тисячі. Ми вже зараз починаємо з цим превентивно працювати, - додав голова Нацполіції.

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Автор: Віктор Крук
Теги: розбій крадіжка національна поліція мародери
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