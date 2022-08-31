У Кременчуцькому ОТГ з'явився мурал, на якому українка зустрічає стомлених воїнів, які повертаються з перемогою

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 289

У Придніпрянському Кременчуцької ОТГ до Дня Незалежності з'явився патріотичний малюнок. На ньому українська жінка-матір зустрічає наших захисників, наших стомлених солдатів, які повертаються з перемогою. А навколо волошки, соняхи, сонечко, річка та блакитне, мирне небо.

Автор малюнку Юлія Кавеліна. До створення малюнку долучилися працівники філії 2 КЗК МЦКіД, Оксана Кафтанакі та родина переселенців з Харкова Марія та Віталій.