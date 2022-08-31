У Кременчуці зловили керманича з фальшивим водійським посвідченням

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Патрульні у Кременчуці знайшли у водія фальшиві документи. Про це повідомила патрульна поліція міста.

Сьогодні, 31 серпня, близько 10.00, патрулюючи вулицю Академіка Герасимовича, за порушення ПДР поліцейські зупинили автівку Audi A6. Під час перевірки документів у 35-річного водія патрульні помітили, що водійське посвідчення підроблене. Воно відрізнялося кольором та шрифтом, а також його не було в наявних базах даних.

Оскільки у цьому випадку є ознаки кримінального правопорушення, інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин.

Поліція нагадує, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.