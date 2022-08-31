Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Кременчук

У Кременчуці створили Раду християнських церков: хто увійшов

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 174

 

Діяльність Ради здійснюватиметься в межах Кременчука й прилеглого району

Вчора, 30 серпня, відбулися перші установчі збори Кременчуцької ради християнських церков. Подальша діяльність Ради здійснюватиметься в межах Кременчука й прилеглого району та буде спрямована на загальне підсилення голосу християнських спільнот для донесення до мешканців регіону єдиної одноголосної оцінки всіма церквами тих чи інших соціальних загроз, воєнних небезпек, ідеологічних викликів і будь-яких резонансних суспільних подій, явищ та тенденцій.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до протоієрея Андрія Шимановича священник Свято-Миколаївського собору, щоб дізнатися, хто увійшов до Ради та яка подальша діяльність Ради.

- Ми зараз намагаємося консолідувати всі християнські спільноти, якы існують на теренах Кременчуцького району та міста. Увійшли Православна Церква України, Українську православну церкву Московського патріархату ми також запрошуємо до участі, баптисти, п'ятидесятники, запрошуємо адвентистів, також чекаємо їхньої відповіді, але Раду вже створено. Сподіваємося, що до неї всі долучаться, - розповів священник.

Протоієрей Андрій розповів, що прецеденти таких рад є в Україні. Нещодавно він протягом кількох років брав участь у роботі в Черкаській обласній раді християнських церков. Існує всеукраїнська рада християнських церков і релігійних організацій. На всеукраїнському рівні туди входять і мусульмани та іудеї. У Кременчуці вирішили створити раду суто з християнських церков.

- Вирішили створити раду суто з християнських церков, щоб випрацювати християнське бачення будь-яких суспільних тенденцій, процесів, якихось подій. Ми сподіваємося, що голос цієї ради, як єдиного органу, до якого входять всі церкви, він буде почути більш потужніше, аж поодинокі голоси кожної окремої конфесії.

Реагувати на суспільні запити, події, військові загрози і тому подібне. Брати участь у місцевих подіях, наприклад у концертах присвячених Різдву, Великодню чи Дню подяки. Ми будемо брати участь спільно, щоб показати, що є єдиний консолідований голос усіх християнських церков, - сказав Андрій Шиманович.

Священник Свято-Миколаївського собору зауважив, що у раді церков буде головуючий, секретар, але при цьому будуть головувати всі конфесії на рівних й по черзі, черговість вирішують на внутрішніх зборах.

Рада буде публічною. Для інформування населення створять сторінку у фейсбуці, де кожен кременчужанин зможе ознайомитися з інформацією.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: церква ПЦУ УПЦ МП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх