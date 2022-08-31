У Кременчуці створили Раду християнських церков: хто увійшов

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Вчора, 30 серпня, відбулися перші установчі збори Кременчуцької ради християнських церков. Подальша діяльність Ради здійснюватиметься в межах Кременчука й прилеглого району та буде спрямована на загальне підсилення голосу християнських спільнот для донесення до мешканців регіону єдиної одноголосної оцінки всіма церквами тих чи інших соціальних загроз, воєнних небезпек, ідеологічних викликів і будь-яких резонансних суспільних подій, явищ та тенденцій.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до протоієрея Андрія Шимановича священник Свято-Миколаївського собору, щоб дізнатися, хто увійшов до Ради та яка подальша діяльність Ради.

- Ми зараз намагаємося консолідувати всі християнські спільноти, якы існують на теренах Кременчуцького району та міста. Увійшли Православна Церква України, Українську православну церкву Московського патріархату ми також запрошуємо до участі, баптисти, п'ятидесятники, запрошуємо адвентистів, також чекаємо їхньої відповіді, але Раду вже створено. Сподіваємося, що до неї всі долучаться, - розповів священник.

Протоієрей Андрій розповів, що прецеденти таких рад є в Україні. Нещодавно він протягом кількох років брав участь у роботі в Черкаській обласній раді християнських церков. Існує всеукраїнська рада християнських церков і релігійних організацій. На всеукраїнському рівні туди входять і мусульмани та іудеї. У Кременчуці вирішили створити раду суто з християнських церков.

- Вирішили створити раду суто з християнських церков, щоб випрацювати християнське бачення будь-яких суспільних тенденцій, процесів, якихось подій. Ми сподіваємося, що голос цієї ради, як єдиного органу, до якого входять всі церкви, він буде почути більш потужніше, аж поодинокі голоси кожної окремої конфесії. Реагувати на суспільні запити, події, військові загрози і тому подібне. Брати участь у місцевих подіях, наприклад у концертах присвячених Різдву, Великодню чи Дню подяки. Ми будемо брати участь спільно, щоб показати, що є єдиний консолідований голос усіх християнських церков, - сказав Андрій Шиманович.

Священник Свято-Миколаївського собору зауважив, що у раді церков буде головуючий, секретар, але при цьому будуть головувати всі конфесії на рівних й по черзі, черговість вирішують на внутрішніх зборах.

Рада буде публічною. Для інформування населення створять сторінку у фейсбуці, де кожен кременчужанин зможе ознайомитися з інформацією.