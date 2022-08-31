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Кременчук, Надзвичайні новини

За фактами розкрадання гуманітарної допомоги в Україні відкрито 370 кримінальних проваджень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 194

 

Близько 70 осіб, причетних до цього, отримали підозру

На сьогоднішній день за фактами розкрадання гуманітарної допомоги в Україні відкрито більше 370 кримінальних проваджень. Це все, що стосується гуманітарної, благодійної допомоги і пожертви.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами вже близько 70 осіб отримали підозру. А кожне провадження, в середньому - це від 500 тис до 2 млн грн вкраденого.

Наприклад, у Львівській області ділки, які на 560 000 грн встигли продати військову амуніцію, на сьогодні вже отримали підозри.

Один із останніх випадків у Києві, коли колишній заступник керівника обласної адміністрації великої області записався в тероборону і отримував через знайомих з гуманітарної благодійної організації бронежилети, турнікети, аптечки, шоломи. Він встиг їх продати на 1,85 млн грн. І ще мав достатньо товару, щоби далі продавати.

- У Дніпропетровській області ділок встиг продати продуктів на 1,3 млн грн… У Рівненській області чотири автомобілі, які отримали в якості гуманітарної допомоги, намагалися продати за 600 000 грн, - розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, у Запоріжжі посадовці розікрали гуманітарну допомогу на мільйони доларів і продавали її через «АТБ» та «Сільпо».

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція гуманітана допомога крадіжка
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