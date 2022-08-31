Поліцейські Полтавщині за заявою батька швидко розшукали зниклу 14-річну дівчину

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 331

Дівчина не повернулася з прогулянки та залишилася у знайомих, не попередивши батьків

Про зникнення дівчини 31 серпня, о пів на першу ночі, повідомив її батько. Працівники сектору поліцейської діяльності (смт Семенівка) Кременчуцького районного управління негайно прибули за адресою заявника та розпочали пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На розшук 14-річної мешканки селища Семенівка поліцейським знадобилося менше ніж півгодини.

- Опрацювавши інформацію, отриману від односельців, поліцейські оперативно знайшли дівчину. Як з’ясувалося вона затрималася у знайомих, не попередивши про своє рішення батьків. Нині дитина знову дома. На цьому робота правоохоронців не завершується – ювенальним поліцейським ще належить вивчити умови, в яких виховується дитина, - йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації нагадують, що за статистикою Національної поліції України, 95% відсотків зниклих дітей правоохоронці знаходять до кінця доби. За умови, що батьки (або інші особи, які доглядають за дитиною) звернулися до поліції швидко та повідомили необхідну інформацію!

Що треба повідомити в поліцію батькам, якщо зникла їх дитина: