Кабмін дозволив на час воєнного стану відкривати змішані класи у школах

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 196

Це стосується як дітей з особливими освітніми потребами, так і без них

Кабінет міністрів України дозволив на час воєнного стану відкривати змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та класи для дітей без особливих освітніх потреб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Також дали дозвіл забезпечувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги для дітей, які не є учнями зазначених закладів освіти, та залучати педагогічних працівників закладів спеціальної освіти до забезпечення психолого-педагогічного супроводу.