Кабмін дозволив на час воєнного стану відкривати змішані класи у школах

Кабінет міністрів України дозволив на час воєнного стану відкривати змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та класи для дітей без особливих освітніх потреб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.
Також дали дозвіл забезпечувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги для дітей, які не є учнями зазначених закладів освіти, та залучати педагогічних працівників закладів спеціальної освіти до забезпечення психолого-педагогічного супроводу.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер