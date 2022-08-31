У Кременчуцькій громаді попрощалися з майором Володимиром Зайцевим

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 480

Сьогодні, 31 серпня, у Потоках Кременчуцької ОТГ провели в останню путь майора Володимира Зайцева (21.10.73-27.08.22). 49-річний військовий загинув 27 серпня у бою за Харківщину поблизу села Дуванка. У нього залишилася дружина та донька.

Володимир Зайцев був командиром 2-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення (на бронеавтомобілях) 1-го батальйону оперативного призначення.

Поховали Героя у с. Потоки Кременчуцької територіальної громади.