На Кременчуччині минулої доби зафіксували 6 випадків домашнього насильства

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У Кременчуцькому районі минула доба пройшла відносно спокійно. Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік, п’ять разів поліція виїжджала на виклики, повязані з алкогольними конфліктами. Затримали трьох водіїв, що керували автомобілями напідпитку.

У Кременчуцькому районі - сплеск затримань поліцією нетверезих водіїв

Разом із тим минулої доби зафіксували і 6 випадків домашнього насильства.

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Надзвичайних ситауацій у районі за добу не зафіксовано.