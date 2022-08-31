На Кременчуччині минулої доби зафіксували 6 випадків домашнього насильства

У Кременчуцькому районі минула доба пройшла відносно спокійно. Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік, п’ять разів поліція виїжджала на виклики, повязані з алкогольними конфліктами. Затримали трьох водіїв, що керували автомобілями напідпитку.
У Кременчуцькому районі - сплеск затримань поліцією нетверезих водіїв
Разом із тим минулої доби зафіксували і 6 випадків домашнього насильства.
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Надзвичайних ситауацій у районі за добу не зафіксовано.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер