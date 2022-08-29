На війні загинув офіцер з Кременчуцької громади Володимир Зайцев

28 серпня загинув уродженець села Потоки Кременчуцької ОТГ кадровий офіцер, майор Володимир Зайцев (21.10.1974 р.н). Він виконуючи бойове завдання в Харьківській області Золочівського району с. Дуванка, під час ведення бойових дій, захищаючи Україну, отримав тяжкі поранення несумісні з життям.
Церемонія прощання з Героєм відбудеться 31 серпня об 11:00 біля Будинку культури в селі Потоки.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер