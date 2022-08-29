На війні загинув офіцер з Кременчуцької громади Володимир Зайцев

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28 серпня загинув уродженець села Потоки Кременчуцької ОТГ кадровий офіцер, майор Володимир Зайцев (21.10.1974 р.н). Він виконуючи бойове завдання в Харьківській області Золочівського району с. Дуванка, під час ведення бойових дій, захищаючи Україну, отримав тяжкі поранення несумісні з життям.

- Невимовний біль заповнює наші душі від того, що гинуть найкращі сини України. Кривава війна з російським окупантом забрала чоловіка у дружини, батька у дитини, брата, друга і щирого патріота України. Розділяючи біль непоправної втрати, щиро співчуваємо близьким і рідним. Світла пам'ять тобі, наш Герой-Захисник! Ми перед тобою в неоплатному боргу… - йдеться у повідомленні Потоківського старостинського округу.

Церемонія прощання з Героєм відбудеться 31 серпня об 11:00 біля Будинку культури в селі Потоки.