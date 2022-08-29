росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 142

Розпочалася паніка серед населення великих міст, бо ніхто не хоче іти служити до збройних сил рф, а тим більше йти на війну

росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону:

- При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і резервні батальйони, батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави.

За словами представника ГУР МО України, сьогодні росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил:

- Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в рф? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав зс рф все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну.