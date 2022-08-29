«Кремінь» 2008 - срібний призер турніру Паляниця Cup

Вчора, 28 серпня, у Вишгороді відбувся турнір Паляниця Cup. Участь у змаганнях взяли 4 команди: Атлет Київ, Десна Чернігів, Чайка Вишгород та Кремінь Кременчук. Команди грали за коловою системою один з одним. Вихованці Антона й Олександра Диндікових «Кремінь» 2008 завоювали срібні нагороди поступившись переможцю лише в різниці забитих та пропущених м'ячів.

Турнірна таблиця:

1. Чайка 5 очок

2. Кремінь 5 очок

3. Десна 3 очки

4. Атлет 2 очки

- Поступилися першому місцю лише за різницею забитих-пропущених м'ячів. Дуже якісний турнір. Провели три дуже корисних для хлопців гри. У вирішальній грі з Чайкою створили безліч гольових моментів, але не забили. Я задоволений грою та характером, який проявили хлопці. Адже дуже важко відіграти три гри після п'яти з половиною часів в дорозі. Звісно були помилки, але для того ми і беремо участь у таких турнірах, щоб хлопці могли прогресувати та розвиватися.

Велика подяка нашим батькам за можливість брати участь у таких турнірах! Дякуємо ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою! - розповів тренер Антон Диндіков.