Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Спорт, Кременчук

«Кремінь» 2008 - срібний призер турніру Паляниця Cup

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 135

 

Кременчуцька команда поступилася переможцю лише в різниці забитих та пропущених м'ячів

Вчора, 28 серпня, у Вишгороді відбувся турнір Паляниця Cup. Участь у змаганнях взяли 4 команди: Атлет Київ, Десна Чернігів, Чайка Вишгород та Кремінь Кременчук. Команди грали за коловою системою один з одним. Вихованці Антона й Олександра Диндікових «Кремінь» 2008 завоювали срібні нагороди поступившись переможцю лише в різниці забитих та пропущених м'ячів.

  • Кремінь - Атлет 1-1 (Гол Сокур Назар)
  • Кремінь - Десна 3-2 (Голи: Білан Іван, Столяж Сергій, Маляренко Богдан)
  • Кремінь - Чайка 2-2 (Гук Роберт - 2)

Турнірна таблиця:

1. Чайка 5 очок

2. Кремінь 5 очок

3. Десна 3 очки

4. Атлет 2 очки

- Поступилися першому місцю лише за різницею забитих-пропущених м'ячів. Дуже якісний турнір. Провели три дуже корисних для хлопців гри. У вирішальній грі з Чайкою створили безліч гольових моментів, але не забили. Я задоволений грою та характером, який проявили хлопці. Адже дуже важко відіграти три гри після п'яти з половиною часів в дорозі. Звісно були помилки, але для того ми і беремо участь у таких турнірах, щоб хлопці могли прогресувати та розвиватися. 

Велика подяка нашим батькам за можливість брати участь у таких турнірах! Дякуємо ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою! - розповів тренер Антон Диндіков.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх