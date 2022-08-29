На Полтавщині у половині шкіл навчальний рік стартує у режимі paperless

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 388

Школи області, які ще не використовують інструменти освітніх платформ, отримають доступ до системи «Моя школа»

Із 1 вересня у майже половині шкіл Полтавщини навчальний рік стартує у режимі paperless. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Минулого місяця був підписаний меморандум між Полтавською ОВА й дочірньою литовською компанією «АЙТІ ПРО», завдяки якому школи області, які ще не використовують інструменти освітніх платформ, на період воєнного стану безкоштовно можуть отримати доступ до системи «Моя школа».

Ця платформа – не просто електронний щоденник, а цілісна навчальна екосистема для учнів, батьків і вчителів. Спілкування, онлайн-уроки, оцінки, домашні завдання, матеріали, розклад, плани для вчителів й десятки інших опцій зібрані в одному місці.

Наразі до цієї системи долучилися 52 школи. Ще 206 раніше впровадили інші платформи в навчальний процес.

Також напередодні нового навчального року Дмитро Лунін опублікував поради для батьків, як допомогти дітям повернутися до навчання і на що звернути увагу.