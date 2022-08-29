ЗСУ пішли у наступ на півдні України і пробили першу лінію оборони росіян на Херсонщині

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 462

ЗСУ пішли у наступ на багатьох напрямках на півдні України. Цю інформацію підтвердила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк. Вона зауважила, що сили росіян доволі потужні, оскільки вони підтягнули туди свої резерви. Однак ЗСУ вже тривалий час знищують склади боєприпасів та військової техніки ворога, а також обстрілюють мости, щоб ускладнити логістику.

Оперативне угруповання військ «Каховка» на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє, що українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. 109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою.

Також йдеться і про те, РСЗВ HIMARS знищили практично всі великі мости у Херсонській області (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Тож російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Тому для України це блискучий шанс повертати свої території.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував список уражених цілей на Херсонщині станом на 13.00 29 серпня:

Берислав – влучання у машзавод, де базувались росіяни;

влучання у пост біля маячанського Північно-Кримського каналу, там базувалися війська рф;

влучання у переправу рашистів у селі Львове (Бериславський район) – там усе, що було, знищене;

Гаврилівка, Бериславський район – мінус боєкомплект.

Жителів Херсонської області просять зробити запаси їжі та води, перевірити аптечки, а також знайти безпечні місця. Про це сповістив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.