Непереможний титан: боксер з Кременчука Віктор Вихрист завоював 10 перемогу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 287

27 серпня боксер з Кременчука Віктор Вихрист (10-0, 7 КО) у ювілейному 10 поєдинку здолав американця Кевіна Джонсона (35-21-1, 19 КО). Поєдинок у Гамбурзі (Німеччина) тривав усі 8 раундів, судді віддали перемогу українцю.

Вихрист з перших хвилин бою захопив ініціативу, повністю домінуючи у рингу. Більшість поєдинку американець був затиснутий біля канатів, намагаючись мляво опиратися.

Нагадаємо, що спочатку Віктор мав битися проти Аднана Редзовича (22-6, 10 КО), але бій був скасований через застуду боснійця. 8-раундовий поєдинок мав пройти 13 серпня у німецькому Гамбурзі.