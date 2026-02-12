ГО "Захист держави"
«Це схоже на рейдерське захоплення приміщення у центрі міста»: депутат Терещенко про переїзд льотного коледжу

Депутати міськради готують звернення до президента України, прем’єр-міністра та уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Сьогодні, 12 лютого, у стінах Кременчуцької міськради відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики під головуванням Дениса Терещенка.

Постійною її, звісно, назвати важко: на її засідання депутати зібралися вперше за останні 4 роки.

Перше питання, яке підняв депутат Терещенко, стосувалося ситуації щодо Кременчуцького льотного коледжу та його можливої майбутньої передислокації.

Кременчуцький льотний коледж передислоковують — рішення наради Міністра внутрішніх справ

За словами депутата, нині ніякого переговорного процесу із трудовим колективом закладу освіти не відбувається. Питання навіть взяли на контроль народні депутати.

— Я спілкувався із одним народним депутатом, він у свою чергу говорив із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком (льотний коледж знаходиться у підпорядкуванні МВС — ред.). За словами Клименка, Кременчук і льотний коледж постійно обстрілюють, тож перебувати тут небезпечно. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це абсурд, — заявив Терещенко.

Нині уже відомо, що із закладу освіти планують скоротити 250 працівників. А близько 80% інших просто не хочуть переїжджати в іншу область — оскільки для цього немає ані житлових умов, ані підготовленої матеріально-технічної бази.

Депутат Терещенко також згадав протокольну нараду в Міністерстві внутрішніх справ, де розглядали питання передислокації: за його словами, представників коледжу там не було. Він також додав, що у разі передислокації закладу освіти без відповідних профільних викладачів, то надалі заклад освіти втратить свою кваліфікацію.

Усю цю ситуацію із льотним коледжем Терещенко назвав «рейдерським захватом приміщення у центрі міста».

— Сьогодні-завтра має приїхати ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, аби вперше зустрітися із колективом, — додав депутат.

У результаті комісія підтримала звернення депутатів до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо ситуації стосовно можливого переїзду закладу. Додатково його планують обговорити на завтрашній сесії міської ради.

Нагадаємо, раніше представники трудового колективу льотного коледжу зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням підписалися 142 людини із колективу.

Автор: Яна Гудзь
