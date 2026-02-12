«Це схоже на рейдерське захоплення приміщення у центрі міста»: депутат Терещенко про переїзд льотного коледжу

Депутати міськради готують звернення до президента України, прем’єр-міністра та уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Сьогодні, 12 лютого, у стінах Кременчуцької міськради відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики під головуванням Дениса Терещенка.

Постійною її, звісно, назвати важко: на її засідання депутати зібралися вперше за останні 4 роки.

Перше питання, яке підняв депутат Терещенко, стосувалося ситуації щодо Кременчуцького льотного коледжу та його можливої майбутньої передислокації.

За словами депутата, нині ніякого переговорного процесу із трудовим колективом закладу освіти не відбувається. Питання навіть взяли на контроль народні депутати.

— Я спілкувався із одним народним депутатом, він у свою чергу говорив із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком (льотний коледж знаходиться у підпорядкуванні МВС — ред.). За словами Клименка, Кременчук і льотний коледж постійно обстрілюють, тож перебувати тут небезпечно. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це абсурд, — заявив Терещенко.

Нині уже відомо, що із закладу освіти планують скоротити 250 працівників. А близько 80% інших просто не хочуть переїжджати в іншу область — оскільки для цього немає ані житлових умов, ані підготовленої матеріально-технічної бази.

Депутат Терещенко також згадав протокольну нараду в Міністерстві внутрішніх справ, де розглядали питання передислокації: за його словами, представників коледжу там не було. Він також додав, що у разі передислокації закладу освіти без відповідних профільних викладачів, то надалі заклад освіти втратить свою кваліфікацію.

Усю цю ситуацію із льотним коледжем Терещенко назвав «рейдерським захватом приміщення у центрі міста».

— Сьогодні-завтра має приїхати ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, аби вперше зустрітися із колективом, — додав депутат.

У результаті комісія підтримала звернення депутатів до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо ситуації стосовно можливого переїзду закладу. Додатково його планують обговорити на завтрашній сесії міської ради.

Нагадаємо, раніше представники трудового колективу льотного коледжу зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням підписалися 142 людини із колективу.